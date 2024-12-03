ترامب اختار الملياردير المصرفي وارن ستيفنز سفيرًا لأميركا في بريطانيا

أعلن الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، أنّه اختار الملياردير المصرفي والدّاعم المالي للحزب الجمهوري، وارن ستيفنز، لتولّي منصب سفير الولايات المتّحدة الأميركيّة لدى بريطانيا.
وأشار في تصريح، إلى أنّ "على مدار الـ38 عامًا الماضية، قام وارن، بصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًّا لشركته "ستيفنز إنك"، ببناء شركة هائلة للخدمات الماليّة، بينما ردّ بإخلاص الجميل لمجتمعه باعتباره مُحسنًا".
وقد تبرّع ستيفنز خلال العام الماضي بملايين الدولارات لمنظمات سياسيّة تقوم بحملات لصالح الجمهوريّين، بما فيها منظّمة دونالد ترامب، وفقا لمنظّمة "أوبن سيكريتس" غير الحكوميّة.
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