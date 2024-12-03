بايدن وصل إلى أنغولا في زيارته الوحيدة إلى إفريقيا خلال ولايته الرئاسية

وصل الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ أمس الإثنين إلى لواندا عاصمة ​أنغولا​، في زيارته الأولى والوحيدة خلال ولايته إلى القارّة الإفريقيّة.

ومن المقرّر أن يلتقي اليوم نظيره الأنغولي جواو لورينسو، ويلقي كلمةً في المتحف الوطني للعبودية في لواندا. وسيتوجّه بايدن غدًا الأربعاء إلى مدينة لوبيتو السّاحليّة الّتي تبعد نحو 500 كيلومتر جنوب لواندا، للتّرويج لاستثمار رئيسي خلال ولايته في إفريقيا، وهو خطّ سكك الحديد المعروف باسم "ممر لوبيتو".

وكان بايدن بد وعد عام 2022، بزيارة إفريقيا. وزيارته هذه هي الأولى الّتي يقوم بها رئيس أميركي إلى إفريقيا منذ العام 2015، كما لم يسبق أن قام رئيس أميركي بزيارة أنغولا.