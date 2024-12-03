القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق للجيش بأحداث 7 تشرين كشف أن قيادة الجنوب لم تتحرك رغم تحذيرات مسبقة

ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "تحقيقًا للجيش الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأوّل 2023، كشف أنّ قيادة الجنوب كان لديها مفهوم خاطئ بشأن إمكانيّات الدّفاع، وأنّ هذا المفهوم الخاطئ شكّل استجابةً غير مناسبة للتّهديدات".

وأشارت إلى أنّ "تحقيق الجيش كشف أنّ قيادة الجنوب قدّرت أنّ خطّة حركة "حماس" غير منطقيّة، ولم تتحرّك رغم تحذيرات مسبقة، وكشف أيضًا عن ثقة المنظومة العسكريّة بأنّ الجدار الأمني على حدود غزة لا يمكن اقتحامه"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيق سيُعرض على رئيس الأركان بعد أسبوعين، لاتخاذ قرارات بشأن عدد من القيادات".

وأوضحت القناة أيضًا، أنّ "تحقيق الجيش كشف عن الاعتماد الكبير على وسائل تكنولوجيّة على حدود غزة، سقطت واحدة تلو أخرى، وعن أنّ تقليص القوّات الأمنيّة على حدود غزة كان سببًا في التّفوّق العددي لحماس".