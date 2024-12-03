"المرصد السوري": قوات النظام أحبطت محاولات تقدُّم هيئة تحرير الشام لنقاط استراتيجية بريف حماة الشمالي

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، بأنّه "دارت اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق عمليّة "ردع العدوان" في ريف حماة الشمالي، بين "هيئة تحرير الشام" والفصائل المساندة لها من جهة، وقوّات النّظام السّوري من جهة أخرى، في قرى تل ملح والجبين والجلمة وقلعة المضيق شمال حماة".

وأشار إلى أنّ "الطّائرات الحربيّة والمروحيّة نفّذت ورمت أكثر من 45 ضربة جوّيّة وبرميل متفجّر خلال السّاعات القليلة الماضية، تزامنًا مع معارك طاحنة في ريف حماة الشمالي. وقد تمكّنت قوّات النّظام من إحباط محاولات تقدّم الهيئة والفصائل على قلعة المضيق وبعض النّقاط".

وكانت قد ذكرت "الوكالة العربيّة السّوريّة الأنباء- سانا"، مساء أمس، أنّ "الجيش السّوري نجح في صدّ هجوم إرهابي، وحرّر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة، من سيطرة التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة، وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد".