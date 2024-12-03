واشنطن تدين مقتل وإصابة 14 مدنياً بهجوم حوثي في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، «هجوماً وحشياً» نفذه الحوثيون وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقالت السفارة الأميركية في اليمن في بيان نشرته عبر منصة «إكس»: «تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الفظيع الذي نفذه الحوثيون في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، الذي استهدف سوقاً مكتظاً، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين». واعتبر البيان أن «هذا الهجوم يشكل مثالاً آخر على استخفاف الحوثيين المتهور بالحياة البشرية». وتابع «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال العنيفة، وتظل ملتزمة بدعمه في سعيه لتحقيق مستقبل آمن وسلمي ومزدهر».

وأكد البيان مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للشعب اليمني في نضاله من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الحوثيين أمس الأول، باستهداف سوق شعبي بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.

في غضون ذلك، وثق مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف ارتكاب الحوثي ما يقارب 11500 انتهاك بحق المدنيين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024م، تشمل القتل وتدمير للممتلكات ونهب للممتلكات الخاصة والتجارية في تصعيد خطير ومستمر للانتهاكات.