نوّه رئيس مجلس الشّورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السّوري حمودة صباغ، تبادلا خلاله وجهات النّظر حول آخر التّطوّرات في سوريا، بـ"دور الجيش السّوري في مواجهة الإرهابيّين"، مشيرًا إلى "أنّنا نتوقّع أن يتمكّن الجيش السوري من مواجهة الإرهابيّين بقوّة".
وأكّد أنّ "إيران تَعتبر سوريا جزءًا أساسيًّا من جبهة المقاومة، ونحن ندعم سوريا في حربها ضدّ الجماعات الإرهابيّة"، مشدّدًا على أنّ "الحرب ضدّ الإرهاب يجب أن تكون حاسمة". ولفت إلى أنّ "تنشيط المجموعات الإرهابيّة في سوريا مباشرةً بعد تطبيق وقف إطلاق النّار في لبنان، تمّ وفق خطّة صهيو- أميركيّة". واعتبر أنّ "التّعاون بين برلمانَي إيران وسوريا على صعيد المحافل الدّوليّة، ضرورة في ظلّ المرحلة الرّاهنة".
من جانبه، أعلن صباغ أنّ "لدينا وضعًا جيّدًا في القتال ضدّ الإرهابيّين، والجيش السّوري يتقدّم وهو ما سيؤدّي إلى تدمير الإرهابيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر قاليباف أكد لصباغ دعم سوريا: تنشيط المجموعات الإرهابية تم وفق خطة صهيو- أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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