ترامب: سأسافر إلى باريس السبت المقبل لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

أعلن الرّئيس الأميركي المنتخَب ​دونالد ترامب​، في تصريح، "أنّني سأسافر إلى العاصمة الفرنسيّة ​باريس​ يوم السّبت المقبل، لحضور إعادة افتتاح ​كاتدرائية نوتردام​ الرّائعة والتّاريخيّة، الّتي تمّ ترميمها بالكامل بعد حريق مدمّر قبل خمس سنوات"، مشيرًا إلى أنّ "الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قام بعمل رائع لضمان استعادة نوتردام إلى مستوى مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك. سيكون يومًا مميّزًا جدًّا للجميع".

ومن المتوقّع أن يحضر حفل إعادة افتتاح الكاتدرائيّة ضيوف من حول العالم، بينهم رؤساء نحو 50 دولة وحكومة.

يُذكر أنّ في 15 نيسان 2019، دمّر حريق هائل الكاتدرائيّة، متسبّبًا بانهيار برجها الّذي صمّمه المهندس المعماري في القرن التّاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كاتدرائية نوتردام المدرَجة على قائمة التّراث العالمي لليونسكو، هي من أكبر الكاتدرائيّات في الغرب، ومن أكثر المعالم استقطابًا للزّوار في أوروبا.