شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتد.. أمريكا ترسل أسلحة لأوكرانيا بـ 725 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

المساعدت العسكرية لأوكرانيا

مساعدات أوروبا العسكرية لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - تعتزم الولايات المتحدة إرسال أسلحة جديدة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، من بينها أنظمة مضادة للمسيرات وألغام مضادة للأفراد.وعلى نهج الولايات المتحدة، وقبل أيام كان أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، أن بلاده لا يمكنها أن تظل سلبية بشأن الرد على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا للمساعدة في القتال ضد أوكرانيا.وبين أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبحث مسألة تقديم أسلحة بصورة مباشرة إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.وقبل شهور وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار).وبين حينها أن الحزمة ستمول لأول مرة، من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى دول الاتحاد.وأكد آنذاك جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، وتجنب أي عرقلة.