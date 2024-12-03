بايدن يصل إلى أنغولا في زيارته الوحيدة لأفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى لواندا عاصمة أنغولا في زيارته الأولى والوحيدة خلال ولايته إلى القارة الأفريقية.

تهدف هذه الزيارة، التي تستغرق يومين قبل خمسين يوما من تولي خلفه دونالد ترامب السلطة، إلى تأكيد طموحات الولايات المتحدة في أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، الثلاثاء في لواندا، نظيره الأنغولي جواو لورينسو، ويلقي كلمة في المتحف الوطني للعبودية في عاصمة هذه المستعمرة البرتغالية السابقة.

ويتوجه الأربعاء إلى مدينة لوبيتو الساحلية التي تبعد نحو 500 كيلومتر جنوب لواندا للترويج لاستثمار رئيسي خلال ولايته في أفريقيا، وهو خط السكك الحديد المعروف باسم "ممر لوبيتو".

كان جو بايدن وعد، عام 2022، بزيارة أفريقيا.

وزيارته هي الأولى التي يقوم بها رئيس أميركي إلى القارة منذ العام 2015. ولم يسبق أن قام رئيس أميركي بزيارة أنغولا.