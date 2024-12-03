زيلينسكي: الدبلوماسية ضرورية لاستعادة أراضينا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيكون من الصعب استعادة بعض الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، من خلال استخدام القوة، وإنهم بحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية في هذا الشأن.

وفي مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، أمس، أكد زيلينسكي أن دعم شركاء كييف في حربها ضد موسكو، لم يكن «كافيا»، داعياً حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى دعوة أوكرانيا لإجراء «محادثات العضوية».

وأشار إلى أن الصراع مع روسيا دخل «فترة معقدة»، مؤكداً استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا إذا تم قبول بعض الشروط.

في الأثناء، قام المستشار الألماني أولاف شولتس أمس بزيارة لم تكن معلنة مسبقاً إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم برلين لكييف.

وتعهّد شولتس أثناء الزيارة بأن تقدّم بلاده التي تعد أكبر مزود بالمعدات الدفاعية لأوكرانيا في أوروبا، دعماً عسكرياً إضافياً بقيمة 680 مليون دولار قبل نهاية العام.

وصرح المتحدث باسم الكرملين تعليقاً على الزيارة: «لا يمكننا القول أن لدينا توقعات في ما يتعلق بهذه الزيارة، نتابع كل المحادثات الدبلوماسية الجارية، مشيراً إلى أن ألمانيا تبقي على خطها القاضي بدعم غير مشروط لأوكرانيا.