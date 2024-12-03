بايدن يعفو عن نجله وترامب يعتبره إجهاضاً للعدالة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أمس، أنه أصدر عفواً عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني. وقال الرئيس الديمقراطي «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: «هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، متحدثاً عن «سوء تطبيق للعدالة».

وأضاف بايدن في بيان «قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمتُ بوعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل»، مردفاً، «أنا أؤمن بالنظام القضائي لكنني أعتقد أيضاً أن شكلا فظاً من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة».

في سبتمبر، أقرّ هانتر رسمياً بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي.

من جهته قال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!».