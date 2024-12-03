زيلينسكي يحدد أمورا لتحقيق السلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أمورا قال إن تحقيق شرط لإحلال السلام في الأزمة الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة كييف، أنّ إحلال السلام غير ممكن سوى بمزيد من الأسلحة الغربية ودبلوماسية قوية.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ "لا يمكننا ضمان السلام إلا من خلال القوة: قوة أسلحتنا ودبلوماسيتنا وتعاوننا".

وشدد على أهمية ألا تخفض برلين "دعمها السنة المقبلة، بما في ذلك مساعدتها المالية" لأوكرانيا.

من جانبه، قال شولتس "لن يتقرر أي شيء يتعلق بأوكرانيا من دون أوكرانيا".

وأوضح أنّه يريد "استكشاف السبل التي يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

واعتبر شولتس أنّه من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون كييف "في موقع قوة" في الميدان، مشيرا إلى أن برلين أنفقت 28 مليار يورو، منذ بداية الأزمة، لتقديم الدعم العسكري لكييف.

وقال إنّ هذا المبلغ يجعل من ألمانيا ثاني أكبر مزوّد بالمساعدات العسكرية لكييف، بعد الولايات المتحدة.

لكن المستشار الألماني يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تسمح لها بضرب الأراضي الروسية، رغم الطلبات المتكرّرة لكييف في هذا المجال، وذلك من أجل تجنّب التصعيد مع موسكو، على حدّ تعبيره.