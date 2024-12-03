شكرا لقرائتكم خبر عن مهام حددها القانون لصندوق قادرون لدعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

انشئ "صندوق قادرون باختلاف" بالقانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022، صندوق يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعمل الصندوق على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة، فخزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق.

وجاءت مهام الصندوق كما حددتها المادة 3 من القانون كالآتي: