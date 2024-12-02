شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مبادرة الإنتاج الحربي لمنافذ البيع المتنقلة تجسد الاهتمام بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بطرح وزارة الإنتاج الحربي لمنافذ متنقلة لبيع منتجاتها من السلع المعمرة بأسعار مخفضة، وأكدت أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا التحرك يعكس حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، بل تشمل أيضًا الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

كما أكدت النائبة عطوة أن هذه المبادرات تدل على أن الدولة تشعر بمشاكل المواطنين وتسعى بشكل مستمر لإيجاد حلول مبتكرة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية، وهو ما يعكس التزام الحكومة برفاهية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة أن طرح وزارة الإنتاج الحربي لمنافذ متنقلة لبيع السلع المعمرة بأسعار مخفضة يعد تجسيدًا حقيقيًا لاهتمام الدولة بالمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وأوضحت أن هذه المبادرة تُظهر حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل ميسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري.

وأشارت إلى أن هذا النوع من المبادرات لا يقتصر فقط على السلع الغذائية أو الاستهلاكية، بل يشمل أيضًا الأجهزة والمعدات الكهربائية والسلع المعمرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

وأكدت أن هذه المنتجات ذات الجودة العالية ستكون متاحة بأسعار تناسب المواطنين بمختلف فئاتهم، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من أعباء الفقراء.

وشددت النائبة مايسة عطوة على أن هذه المبادرة ليست مجرد محاولة للتعامل مع الأزمات الحالية، بل هي جزء من استراتيجية حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية بطرق مبتكرة وميسرة.