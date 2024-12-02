ولي العهد والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء موسعا

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر اليمامة في العاصمة الرياض مساء اليوم، وذلك في إطار زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام. وعقد ولي العهد والرئيس الفرنسي لقاء موسعا، ومحادثات ثنائية تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين باريس والرياض، بجانب مجريات الأحداث في المنطقة والعالم. وتعكس زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة تقدير الحكومة الفرنسية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة السعودية حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. كما تكمن أهمية زيارة ماكرون ولقائه بولي العهد في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.



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