ما الذي يمثله عفو بايدن عن ابنه هانتر

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعهد سابق منذ فترة طويلة بأنه لن يعفو عن ابنه هانتر الذي كان من المقرر أن يُحكم عليه هذا الشهر بتهمة حيازة أسلحة وفرض ضرائب. لكنه خالف ذلك وأصدر عفوا شاملا عن جميع إدانات ابنه.

وبايدن ليس أول رئيس يستخدم سلطاته في العفو لصالح المقربين منه. ولكن هذا لا يزال يمثل تراجعاً مفاجئاً لرجل تعهد باستعادة القواعد واحترام سيادة القانون.

ولا يشمل العفو الشامل إدانات هانتر بايدن في قضيتين في ديلاوير وكاليفورنيا فحسب، بل يشمل أيضًا أي «جرائم أخرى ضد الولايات المتحدة ارتكبها أو قد يكون ارتكبها أو شارك فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 1 ديسمبر 2024».

سلطة العفو

وينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس لديه سلطة منح العفو، التي تشمل العفو وتبديل الأحكام. والعفو يغفر الجرائم الجنائية الفيدرالية؛ ويخفف تبديل الأحكام العقوبات ولكنه ليس شاملاً. وتعود جذور هذه السلطة إلى القانون الإنجليزي- حيث يمكن للملك أن يمنح الرحمة لأي شخص- وقد انتقلت عبر المحيط إلى المستعمرات الأمريكية وبقيت هناك.

ووجدت المحكمة العليا الأمريكية أن سلطة العفو الرئاسي واسعة جدًا. ويستخدم الرؤساء هذه السلطة كثيرًا: إذ منح دونالد ترمب 237 قانونًا للعفو خلال سنواته الأربع في منصبه ومنح باراك أوباما العفو 1927 مرة خلال سنواته الثماني. كما غفر الرؤساء عن جرائم المخدرات وإدانات الاحتيال والمتهربين من الخدمة العسكرية في حقبة فيتنام، من بين أشياء أخرى كثيرة.

ولكن لا يجوز للرئيس أن يمنح العفو إلا عن الجرائم الفيدرالية، وليس الجرائم التي تقع على مستوى الولايات. كما لا يجوز العفو عن الإدانات التي تؤدي إلى العزل.

جرائم هانتر

وأدين هانتر بايدن في يونيو بالكذب في نموذج فيدرالي عندما اشترى سلاحًا في عام 2018 وأقسم أنه ليس متعاطيًا للمخدرات. وبعد أشهر قليلة، أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه بالتخطيط لتجنب دفع 1.4 مليون دولار على الأقل في الضرائب.

وزعم المدعون أنه عاش حياة باذخة بينما كان يتجاهل قانون الضرائب.

وتعود القضيتان إلى فترة في حياة هانتر بايدن عانى خلالها من تعاطي المخدرات والكحول قبل أن يتوقف عن تعاطيها في عام 2019.

وبعد أن كشفت محاكمة الأسلحة تفاصيل فاضحة وغير لائقة عن حياة هانتر بايدن، قال نجل الرئيس إنه وافق على الاعتراف بالذنب في التهم الضريبية لتجنيب عائلته محاكمة جنائية محرجة أخرى.

وكان من المتوقع أيضًا أن تعرض المحاكمة الضريبية تفاصيل حول التعاملات التجارية الخارجية لهانتر بايدن، التي استغلها الجمهوريون لمحاولة تصوير عائلة بايدن على أنها فاسدة.

وكان من المفترض أن يتم الحكم على هانتر بايدن هذا الشهر في القضيتين من قبل القضاة في كاليفورنيا وديلاوير الذين رشحهم ترمب.

ولم يذكر مكتب المستشار الخاص ديفيد فايس ما إذا كان المدعون العامون قد خططوا لطلب عقوبة بالسجن.

وكانت التهم الضريبية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 17 عامًا، بينما تهم الأسلحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، على الرغم من أن إرشادات الحكم الفيدرالية كان من المتوقع أن تتطلب وقتًا أقل بكثير وكان من الممكن أن يتجنب بايدن الأصغر سنًا عقوبة السجن تمامًا.

وعد بايدن

وفي بيانه قال بايدن، إن ابنه «تعرض لملاحقة قضائية انتقائية وغير عادلة».

وكان بايدن يشعر بالقلق- كما كان هانتر بايدن- بشأن خصومه السياسيين.

كما أن الرئيس لم يعد يترشح لمنصب الرئاسة. وكان قد تعهد بعدم العفو قبل أن ينسحب من السباق الرئاسي في يونيو.

وفي بيانه، قال الرئيس إنه من الواضح أن ابنه عومل بشكل مختلف عن المتهمين الآخرين الذين واجهوا مواقف مماثلة. وقال إن صفقة الإقرار بالذنب انهارت، ونسب المعارضون السياسيون لبايدن الفضل في الضغط على العملية.

«لا يستطيع أي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى استنتاج آخر غير أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني ـ وهذا خطأ. لقد بُذِلت جهود لكسر هانترـ الذي ظل رصيناً لمدة خمس سنوات ونصف، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقات القضائية الانتقائية. وفي محاولتهم لكسر هانتر، حاولوا كسري- ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا سيتوقف عند هذا الحد. لقد طفح الكيل».

رؤساء أصدروا عفواً عن أفراد عائلاتهم:

ترمب

أصدر عفواً عن تشارلز كوشنر والد صهره جاريد كوشنر.

أصدر عفواً عن عديد من الحلفاء الذين أدينوا في تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

كلينتون:

في عام 2001 أصدر الرئيس بيل كلينتون عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، بعد أن قضى فترة سجنه بتهمة حيازة المخدرات.

كما أصدر عفواً عن شريكته السابقة في العمل سوزان ماكدوجال التي حُكِم عليها بالسجن عامين بسبب دورها في صفقة العقارات في وايت ووتر.