الرهائن فرصة محتملة لهدنة في غزة

وسط تصاعد التوتر والعنف في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة يرى دبلوماسيون بارزون بارقة أمل في التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، مستندين إلى قضية الرهائن كفرصة لإحياء المفاوضات.

يأتي ذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن جنديًا أمريكيًا إسرائيليًا كان يُعتقد أن حماس أسرته حياً في هجومها في 7 أكتوبر 2023 قُتل في ذلك اليوم وتم نقل جثته إلى قطاع غزة.

ولا تزال حماس تحتجز نحو 100 رهينة داخل غزة.

الضغط الدولي

وتأتي جهود وقف النار في غزة في ظل تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة، مع التركيز على إيجاد حلول تنقذ الأرواح وتفتح باباً للحوار السياسي.

وتقول إدارة بايدن إنها تبذل جهودا أخرى لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتي توقفت مرارا وتكرارا .

ويرى دبلوماسيون فرصة محتملة بعد وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حليف حماس الذي بدأ في شن هجمات صاروخية وتبادل إطلاق النار مع إسرائيل في اليوم التالي للهجوم في أكتوبر 2023.

حيث صمدت الهدنة الهشة على الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي أغضبت المسؤولين اللبنانيين ولكنها لم تثر حتى الآن أي رد فعل من جانب حزب الله. وتقول إسرائيل إنها تحركت لإحباط الهجمات المحتملة.

طائرات مسيرة

ومن جهة أخرى ورغم الوقف في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن شخصا قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أصابت دراجة نارية، فيما قال الجيش اللبناني إن جنديا أصيب في غارة إسرائيلية على جرافة عسكرية في قاعدة للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الضربات في لبنان يومي الأحد والإثنين، بما في ذلك ضربة في نفس المنطقة التي قيل إن الجندي أصيب فيها. وأضاف أنه ضرب عدة مركبات عسكرية في محافظة البقاع اللبنانية، فضلا عن ضربات على مسلحي حزب الله في جنوب لبنان.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم التوصل إليه بعد نحو 14 شهراً من القتال عبر الحدود.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأربعاء، شنت إسرائيل عدة غارات ردا على ما تقول إنه انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك الاتفاق، لكن حزب الله لم يستأنف إطلاق الصواريخ حتى الآن.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الهش، قائلا إنها ترد على انتهاكات حزب الله.

وفي منشور على موقع X، قال إنه طرح هذه النقطة في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

بدأت الحرب في غزة عندما احتجزت حماس حوالي 250 شخصًا كرهائن.

تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر 2023.

أسفر الهجوم الإسرائيلي الانتقامي المستمر عن مقتل 44429 فلسطينياً على الأقل

دمرت الحرب مساحات شاسعة من الجيب الساحلي

وشردت 90% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي كثير من الأحيان عدة مرات.