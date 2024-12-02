أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: هوكشتاين أعرب لإسرائيل عن قلقه بشأن ضرباتها المستمرة في لبنان

اشارت "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، الى ان المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين أعرب لإسرائيل عن قلقه بشأن ضرباتها المستمرة في لبنان. وذكرت بان هوكتشاين أبلغ إسرائيل أنه يتعين عليها إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار.
ولفتت "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين، الى ان إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان.
ونقلت "أكسيوس" عن مصادر، بان الإدارة الأميركية أعربت سرا للإسرائيليين عن قلقها من احتمال انهيار وقف إطلاق النار.
ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول أميركي: "الإسرائيليون مارسوا لعبة خطيرة في الأيام الأخيرة".
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