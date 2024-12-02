البيت الأبيض يدافع عن قرار بايدن العفو عن نجله هانتر

دافع البيت الأبيض عن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن العفو عن ابنه هانتر، وقال إن الرئيس يعتقد أن خصومه السياسيين سيواصلون اضطهاد نجله في المستقبل.

واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" خلال رحلة إلى أنغولا، "إنهم سيستمرون في ملاحقة ابنه". وذكرت أنها ليست المرة الأولى التي يعفو فيها رئيس عن أحد أفراد عائلته.

وذكر بايدن في حزيران إنه لن يعفو عن ابنه. وردا على سؤال في مقابلة مع "إيه.بي.سي نيوز" عما إذا كان يستبعد العفو عن هانتر، قال الرئيس الأميركي "نعم".

وأحجمت جان بيير عن تقديم تفاصيل عن سبب أو كيفية تغيير بايدن لرأيه.

وأقر هانتر في أيلول بالذنب في تهم ضريبية أمام محكمة اتحادية، وكان من المقرر أن يصدر الحكم فيها في 16 كانون الأول من محكمة يترأسها قاض عينه الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن أمس الأحد إن ابنه تعرض لملاحقة قضائية انتقائية وتمت معاملته بشكل مختلف عن آخرين تعرضوا لمواقف مماثلة.

وتقدم محامي هانتر في وقت متأخر من أمس الأحد بطلب لإسقاط التهم الموجهة إليه.

وكتب المحامي في مذكرات بشأن قضايا جنائية تتعلق بالضرائب والأسلحة مرفوعة ضد هانتر أن العفو الكامل وغير المشروط الذي منحه الرئيس لهانتر "يتطلب إسقاط التهم الموجهة إليه".