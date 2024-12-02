"النشرة": الطيران الإسرائيلي يواصل تحليقه على علو متوسط في محيط اجواء السلسلتين الشرقية والغربية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنه "يواصل الطيران المسير تحليقه على علو متوسط في محيط اجواء السلسلتين الشرقية والغربية ويحقق طيرانا دائريا في اجواء قرى قرى غربي وشرقي بعلبك".

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