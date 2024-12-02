شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالنواب تناقش إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب سرقة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال إجتماعها السوم برئاسة النائب طلعت السويدي، مسأله إعادة تنشيط بطاقات التموين التي توقفت عن العمل بسبب اتهامات بسرقة الكهرباء عند التقدم لعداد كودي بالممارسة.

وقال السويدي خلال اجتماع اللجنة إن وزارة الكهرباء ترسل قوائم بأسماء المتهمين بسرقة الكهرباء إلى وزارة التموين، حيث يتم إيقاف دعم التموين عنهم، مؤكداً أن المواطن الذي يسرق الكهرباء لا ينبغي أن يحصل على دعم الدولة، لافتا إلى أنه عند قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي أو الدخول في نظام الممارسة، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية.

وأكد ممثل وزارة التموين في الاجتماع أن هذا الإجراء تم تطبيقه بالفعل، حيث أُعيد تنشيط بطاقات المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية، مضيفا : " هدفنا إعادة حقوق الدولة من سارقي الكهرباء ولكن لا نتمنى أن يتم أي سرقات للتيار أو وقف أي بطاقات".

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا

ومن جانبه أكد عصام ابراهيم ممثل الكهرباء أن كل من يتقدم لتركيب عداد كودي ممارسة ومنهم بسرقة التيار يتم التركيب فورا وتم بالفعل تركيب 40 ألف عداد كودي وهناك عدادات زراعية لمن قنن اوضاعه بعد المخالفة بالبناء على أراضي زراعية وتم تركيب أكثر من 5 آلاف عداد زراعي

وأشار إبراهيم إلى أن هناك منصة خاصة لوزارة الكهرباء لتقديم طلب العداد الكودي و من يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار الكهربائ لا يتم إرسال ما يخصه الي التموين او وقف بطاقته التموينية