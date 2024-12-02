شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة" التحالف الوطني يعيد إعمار 17 منزلا بأسوان ومعرض بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار تنفيذ حملة "إيد واحدة"، تواصل جمعية الأورمان تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية في محافظتي أسوان وكفر الشيخ، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحسين حياة المواطنين في مختلف القرى.

إعادة إعمار 17 منزلًا في أسوان

في محافظة أسوان، قامت الجمعية بتنفيذ مشروع إعادة إعمار وتأهيل 17 منزلًا في قرية حجازة التابعة لمركز كوم أمبو، حيث تم تجهيز المنازل بالفرش اللازم لتحسين ظروف حياة 17 أسرة. يأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

معرض ملابس في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، نظمت جمعية الأورمان معرضًا للملابس استفاد منه 565 شخصًا من أهالي 12 عزبة في عدة قرى، تشمل "أبشان، عزبة الحوا، عزبة الخمسين، عزبة فريد علي، عزبة فودة، العزبة الحمراء، عزبة بركات، عزبة السحرتي، عزبة الست، عزبة حسن زايد، الكراكات، عزبة خريستو، وعزبة العشب". هذا المعرض جاء ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في هذه القرى وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

