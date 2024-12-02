شكرا لقرائتكم خبر عن حشد 270 ألف شخص.. الفيضانات الجليدية تهدد النهر الأصفر بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرية شؤون النهر الأصفر بمقاطعة شاندونغ في شرقي الصين، أن المجاري السفلى للنهر الذي يعد ثاني أطول نهر في الصين، قد دخلت أحد مواسم الفيضانات الجليدية، مع استعداد السكان المحليين للفيضانات المحتملة.

وأكد تشين هونغ هاو، من مكتب الحماية بالمديرية، أنهم أجروا عمليات فحص لنقاط الخطر المحتملة بما في ذلك البنية التحتية مثل الجسور العائمة على طول النهر، وأصدروا تعليمات للوحدات المعنية باتخاذ إجراءات الاستجابة للطوارئ.

ووفقًا لوكالة شينخوا، حُشد أكثر من 270 ألف شخص للمساهمة في أنشطة مكافحة الجليد، بينما تستعد 8 فرق إنقاذ تضم ما إجماليه 680 فردًا، فضلًا عن مجموعتين لتفجير الجليد، للتدخل في حالات الطوارئ، كما أنشأت الحكومات المحلية 85 فريقًا لرصد الحالة عن كثب. الفيضانات الجليدية في الصين والفيضانات الجليدية ظاهرة شائعة بالنهر الأصفر تحدث في أوائل فصلي الشتاء والربيع، إذ يؤدي تغير درجات الحرارة إلى التجمد والذوبان، ويمكن لهذه التدفقات الجليدية أن تدمر أو تغمر ضفاف الأنهار وهياكلها.

وينبع النهر الأصفر، البالغ طوله 5464 كم، من مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين ويتدفق عبر سيتشوان وقانسو ونينغشيا ومنغوليا الداخلية وشنشي وشانشي وخنان، قبل أن يمر بشاندونغ في شرقي الصين ويصب في بحر بوهاي.