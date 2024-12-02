شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مكسب منذ 2022.. الجيش الروسي يتقدم 725 كلم داخل أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الجيش الروسي 725 كيلومترا مربعا داخل الأراضي الأوكرانية خلال نوفمبر، في أهم مكاسب تحقق خلال شهر منذ مارس 2022 والأسابيع الأولى من الحرب، بحسب تحليل لفرانس برس الاثنين استنادا إلى بيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

وبذلك تكون القوات الروسية قد سيطرت خلال نوفمبر على مساحة تعادل مساحة سنغافورة، أي مناطق أكبر من تلك التي استولت عليها في أكتوبر (610 كيلومترات مربعة) ومثل تقدما غير مسبوق منذ أكثر من عامين ونصف عام خصوصا في شرق أوكرانيا قرب مدينة بوكروفسك.

وسجلت منطقة دونيتسك التي يقع فيها هذا المركز المهم للسكك الحديد والطرق، وحدها نحو 90 % من التقدم الروسي في نوفمبر (629 كيلومترا مربعا).

ويسيطر الجيش الأوكراني الآن على أقل من ثلث المنطقة مقارنة بأكثر من 40 % في الأول من يناير 2024. الحرب الروسية الأوكرانية وسيطرت القوات الروسية على العديد من البلدات في جنوب بوكروفسك وشرقها في الأسابيع الأخيرة، وأصبحت على مسافة خمسة كيلومترات منها.

وتسارع تقدم القوات الروسية منذ نهاية الربيع، ومع شهر نوفمبر تقدمت على أكثر من 3500 كيلومتر مربع عام 2024، أي ستة أضعاف المساحة التي سيطرت عليها عام 2023.

ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022 سيطرت روسيا حتى 30 نوفمبر على 68050 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية، ومع شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، ومناطق دونباس التي سيطر عليها الانفصاليون قبل الهجوم الروسي، باتت موسكو تسيطر على 18,4 % من أراضي أوكرانيا قبل 2014.