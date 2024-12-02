وزير الخارجية ونظيره اللبناني يبحثان التطورات في لبنان

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة. وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.



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