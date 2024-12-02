شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب إقليم كامتشاتكا شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، خليج كرونوتسكي في إقليم كامتشاتكا شرق روسيا.

وأعلنت أكاديمية العلوم الروسية المعنية برصد الزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترًا شمال شرق منطقة بتروبافلوفسك -كامتشاتسكي. حزام النار وأكدت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة، أن السكان شعروا بالهزات في المنطقة، ويقوم رجال الإنقاذ الآن بفحص المباني، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا.