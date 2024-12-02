ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المنفّذة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة الجنوب:
- انتشال جثمان شهيد من داخل سيّارة في منطقة النّاقورة، ونقله إلى مستشفى جبل عامل.
* ضاحية بيروت الجنوبيّة:
- إعادة فتح طريق بعد أن قُطع في منطقة الشياح- طريق صيدا القديمة.
- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الجاموس.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته خلال آخر 24 ساعة: انتشال شهيد في الناقورة وفتح طريق في الشياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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