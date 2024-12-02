الدفاع المدني أعلن مهماته خلال آخر 24 ساعة: انتشال شهيد في الناقورة وفتح طريق في الشياح

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المنفّذة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة الجنوب:

- انتشال جثمان شهيد من داخل سيّارة في منطقة النّاقورة، ونقله إلى مستشفى جبل عامل.

* ضاحية بيروت الجنوبيّة:

- إعادة فتح طريق بعد أن قُطع في منطقة الشياح- طريق صيدا القديمة.

- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الجاموس.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".