بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله السفيرة السويدية في لبنان JESSICA SVARDSTROM ضمن جولتها على رؤوساء الأجهزة الأمنية والمعنيين في بيروت للتعارف، في العلاقات اللبنانية – السويدية.

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري التقى السفيرة السويدية وبحث معها في العلاقات اللبنانية – السويدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.