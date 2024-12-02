سانا عن بيان عسكري: ضرباتنا بالتعاون مع القوات الروسية في الساعات الماضية أدت لمقتل نحو 400 إرهابي بينهم أجانب

نقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن بيان عسكري تأكيده أن "ضرباتنا بالتعاون مع القوات الروسية في الساعات الماضية أدت لمقتل نحو 400 إرهابي بينهم أجانب".

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