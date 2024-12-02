وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة للناس وللقانونين الدولي والإنساني ويجب وقف هذه المأساة

اشار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الى أن "غزة أصبحت مقبرة للناس وللقانونين الدولي والإنساني ويجب وقف هذه المأساة"، لافتا الى ان "الناس في غزة جوعى ولا بد من التحرك الآن ويجب ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة لإدخال المساعدات إلى القطاع".

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