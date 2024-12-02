أعلنت مجموعة النقل الجوي الأكبر في أوروبا "لوفتهانزا" الألمانية، "تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل"، على رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
واشارت في بيان الى أن "كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني 2025".
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة "لوفتهانزا" اعلنت تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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