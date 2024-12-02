مجموعة "لوفتهانزا" اعلنت تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل

أعلنت مجموعة النقل الجوي الأكبر في أوروبا "لوفتهانزا" الألمانية، "تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل"، على رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

واشارت في بيان الى أن "كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني 2025".