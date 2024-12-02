نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان". وأكدت المصادر أن "هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها عودة المسيرات لسماء بيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في #لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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