وزير الخارجية التركي: من المهم جدا توقف الهجرة من سوريا وأن نرى المهاجرين يعودون إليها

أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى ان "مؤسسات الدولة التركية تتابع التطورات في سوريا بشكل مكثف وبتنسيق كبير"، لافتا الى "اننا نأخذ بالعبر السنوات الـ14 الماضية في سوريا ونحسب حسابات الفترة الجديدة".

وشدد فيدان على ان "النظام السوري للأسف لم يرغب ولم يخطط للتفاوض مع المعارضة ما أدى لحدوث التطورات الأخيرة، وعلى النظام في دمشق الجلوس والاستماع للمعارضة".

ورأى انه "من المهم جدا توقف الهجرة من سوريا وأن نرى المهاجرين يعودون إليها"، كاشفا انه "أنا ووزير الخارجية الإيراني تحدثنا مع نظيرنا الروسي وسنجتمع في إطار أستانا قريبا".