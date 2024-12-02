مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد نتيجة الغارة الإسرائيلية على جديدة مرجعيون

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على جديدة مرجعيون، أدّت إلى استشهاد شخص".

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