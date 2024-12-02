الأسد لبزشكيان: التصعيد الإرهابي يعكس أهدافا بعيدة بمحاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها

أكّد الرّئيس السّوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي مع الرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّ "ما يحصل من تصعيد إرهابي، يعكس أهدافًا بعيدةً في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها، وإعادة رسم الخرائط من جديد، وفقًا لمصالح وغايات أميركا والغرب"، مشدّدًا على أنّ "هذا التّصعيد لن يزيد سوريا إلّا إصرارًا على المواجهة للقضاء على الإرهاب في كلّ الأراضي السّوريّة".
من جهته، أشار بزشكيان خلال الاتصال، إلى أنّ "المساس بوحدة سوريا هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها، وهو جزء من مخطّط صهيو-أميركي"، معلنًا أنّ "إيران مستعدّة لتقديم كلّ أشكال الدّعم لسوريا، للقضاء على الإرهاب وإفشال أهداف مشغّليه وداعميه"، بحسب الرّئاسة السّوريّة".
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