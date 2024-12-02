النشرة: قتيلان و3 جرحى في اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، عن "سقوط قتيلين وثلاثة جرحى احدهم في حال الخطر في اشكال وقع في منطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة وتطور الى اطلاق نار".

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