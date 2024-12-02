"النشرة": قوة إسرائيلية راجلة معززة بدبابات وجرافات تتوغل باتجاه منطقة دوبيه غرب ميس الجبل

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "قوّةً إسرائيليّةً راجلةً معزّزةً بعدد من الدبّابات والجرّافات والآليّات، تتوغّل باتجاه منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل لجهة بلدة شقراء".

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