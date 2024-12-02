التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في القاهرة. واكد بوحيب انه شكرت سمو الامير على ما قدمته السعودية من مساعدات انسانية للبنان خلال العدوان الاسرائيلي"، آملا استمرار الدعم السياسي والاخوي للنهوض بلبنان مجددا من خلال ورشة إعادة الاعمار وإستمرار المساعدات الانسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى نظيره السعودي: نأمل استمرار الدعم السياسي والاخوي من خلال ورشة إعادة الاعمار وإستمرار المساعدات الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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