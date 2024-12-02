شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. باسل عادل رئيسا لحزب الوعي وانضمام أعضاء كتلة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الوعي بكل فخر واعتزاز عن تسلم الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، خطاب الصفة الرسمي، والذي اعتمدت فيه لجنة شؤون الأحزاب الإجراءات وقرارات الجمعية العمومية للحزب.

وتضمنت هذه القرارات انتخاب الدكتور باسل عادل رئيسًا لحزب الوعي، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الجديدة للحزب التي تُعبر عن رؤية الحزب لتطوير الحياة السياسية ودعم المشاركة الشعبية.

وفي أول تعليق للدكتور باسل عادل، حول قرار لجنة شؤون الاحزاب وجه الشكر للمهندس محمود طاهر مؤسس ورئيس حزب الوعي السابق والذي دعى لضخ دماء جديدة و تمكين جيل شاب من السياسيين المصريين من الأدوات التي تمكنهم من المساهمة في خلق واقع سياسي وديمقراطي تستحقه مصر بعد ان أخذ علي عاتقه عبء تأسيس الحزب في عام 2011 وسط زخم سياسي وثوري كبير.

كما أشاد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي بالانتقال السلس والديموقراطي واللائحي الذي تمت به عمليه نقل السلطة داخل المؤسسة الحزبية والتي تعكس المسار المتبع والذي سيظل متبعا في أداءنا المقبل بإذن الله.

ويدعو حزب الوعي أبناء الشعب المصري الكريم للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية المصرية والانضمام إلى صفوف الحزب، إيمانًا منه بأن هناك فرصة ذهبية مواتية حاليًا في مصر لتحقيق تقدم واضح على سلم الديمقراطية والإصلاح السياسي.

كما يعلن الحزب عن عزمه خوض الانتخابات النيابية والمحلية القادمة، متطلعًا إلى تقديم برنامج سياسي واجتماعي يعكس تطلعات وآمال الشعب المصري، ويساهم في بناء مستقبل مشرق قائم على المشاركة و العدالة والديمقراطية والتنمية.

وعن كتلة الحوار أكد الدكتور باسل عادل علي بقاء كتلة الحوار كتحالف سياسي وانتخابي، ومنصة يلتقي من خلالها كل من يرحب بالحوار والنقاش الوطني الحر الهادف والإيجابي وسوف يضم تحت لواءه حزب الوعي وعددا من الاحزاب المصرية والتي سيعلن عنها قريبا، مشددا انضمام أعضاء كتلة الحوار للحزب



