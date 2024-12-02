شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: أبواق الجماعات الإرهابية أصبحت فارغة وتهدف تشويه إنجازات مصر والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الحرية المصري، إن الشائعات التي تلاحق طروحات المطارات، وإعلان الحكومة عن اقتناص أفضل الفرص فيما يخص بطرح المطارات المصرية لإدارة وتشغيل شركاء أجانب، مؤكدا أن استغلال هذا الطرح ومحاولة إظهاره بأنه بيع أو تفريط في موارد وأصول الدولة أمر غير مقبول.

قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذه الشائعات تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استغلالها كأحد وسائل النيل من إنجازات الدولة، وزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة بل والقيادة السياسية باكملها، مؤكدا أن هذه الألاعيب أصبحت مكشوفة للجميع والشعب المصري يقف خلف رئيسه بكل حب وقوة ودعم للسير نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أن إيضاح الجهات المختصة بأن الهدف هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، ولا يعد بيع أو تفريط، يؤكد بأننا لدينا حكومة يقظة تعلم بأن هناك من يسعون للنيل من إنجازاتنا وتحويلها إلى هزائم، خاصة وأن الاعتماد على ذوي الخبرات يساهم في تعظيم الاستفادة من المطارات وتحقيق أعلى كفاءة وجودة لخدمات المطارات مما يجعل الخطوط الجوية المصرية في مصاف الدول الأولى حول العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن أبواق الجماعة الإرهابية أصبحت فارغة، وتعمل فقط على تصيد الأخطاء وتغيير مسار الكلمات وتشويه أي عمل تقوم به الدولة المصرية أو أي اجراء تتخذه الحكومة، ولكن الشعب المصري أصبح يعرفهم جيدا ولن ينساق لمثل هذه المهاترات مجددا ولن يقع في بئر الظلمات مرة أخرى.