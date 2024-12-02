شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يضع حقوق الإنسان نصب أعينه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين.

واهتم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى منذ انطلاقه بعدة ملفات لعل أبرزها ملف حقوق الإنسان والذى يعد بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.

وحرص التحالف الوطني على تقديم كل أشكال الدعم للأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على العشوائية فى العمل الأهلى.