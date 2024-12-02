شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب: أهل الشر يحاربون مصر بـ"الشائعات" للتأثير على الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة الشائعات التي تستهدف النيل من إنجازاتها وتشويه مسيرتها التنموية.

وأكد عابد، في تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه الشائعات تُعد واحدة من الأدوات التي تستخدمها الجماعة الإرهابية لمحاولة زعزعة استقرار البلاد والإضرار بثقة المواطنين في الدولة.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن الشائعات تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمعات، خاصة في ظل استخدام الجماعات المتطرفة لها كوسيلة للتأثير على الرأي العام ومحاولة تقويض النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.

وأكد النائب علاء عابد، أن الشعب المصري بات على وعي كامل بخطورة هذه الشائعات، وأنه يدرك جيدًا الأهداف الخبيثة التي تسعى تلك الجماعات لتحقيقها.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن الهدف الأساسي لبرنامج الطروحات هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب علاء عابد، أن البرنامج لا يتضمن بيع أو تفريط في أصول الدولة، بل يسعى إلى تحسين إدارة هذه الأصول وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد مالية أكبر.

وأعاد رئيس نقل النواب، التأكيد على تصريحات وزارة الطيران المدني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية بشأن عدم بيع المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن ما يتم دراسته هو طرح إدارة وتشغيل بعض المطارات من قبل القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه الخطوة تُعد ممارسة شائعة في العديد من الدول حول العالم، حيث تلجأ الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل البنية التحتية الحيوية لتحقيق أقصى استفادة منها.

واختتم رئيس نقل النواب، بيانه بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر من الشائعات المغرضة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في جهودها نحو التنمية ومواجهة التحديات بعزيمة وإصرار.