شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مشيدا بإطلاق المتحدة مسابقة لرعاية المبتكرين: المحافظات تمتلك خير العقول والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ببرتوكول التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالى، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالوزارة، في برنامج "Gen-Z".

وأوضح القاضى، أن البروتوكول يغطى كافة قطاعات الجمهورية وأغلب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يعود بالنفع على جميع الطلاب وعلى مستقبل البحث العلمى فى مصر ورفع مؤشره على الصعيد العالمى، خاصة وأننا نمتلك خيرة العقول من الباحثين والمبتكرين داخل جامعاتنا المصرية خاصة فى الأقاليم وفى صعيد مصر، موضحا أن هذا البروتوكول يعد أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه.

وقال النائب محمد عزت القاضى، إن الدولة حريصة خلال السنوات الأخيرة على خلق حالة من التواصل مع الشباب بشكل غير مسبوق، إضافة لتمكين الشباب بصورة جادة على أرض الواقع، وفى نفس الوقت دعم الأفكار الشبابية والمقترحات والاستفادة من طاقة الشباب فى مختلف القطاعات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال الفترة الأخيرة هناك العديد من المبادرات التي تستهدف تحقيق ذلك، ولعل هذه المسابقة التى أعلنت الشركة المتحدة عنها تعد واحدة من ضمن المبادرات التى تستخدمها الدولة لدعم التوجه نحو ريادة الأعمال، وفى نفس الوقت تشجيع الشباب على الابتكار والتفكير خارج الصندوق.