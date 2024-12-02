المطران عون ترأس قداسا في جبيل في عيد مار يعقوب المقطّع: المحبة هي التي تترجم التضامن وهذا دورنا الايماني

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا في كنيسة مار يعقوب المقطع في جبيل، لمناسبة عيد شفيع الرعية".
وتحدث عون في عظته عن "القديس يعقوب الذي كفر بالرب يسوع بطلب من الوالي لأجل المجد العالمي ، لكن برسالة من أمه رجع الى الايمان بالدموع، وقدم حياته شهادة للمسيح"، مشيرا الى "دور الاهل تجاه أولادهم ومتابعة تربيتهم وتغذيتهم والسهر عليهم، وبخاصة في نقل الايمان القويم لهم، ليكونوا شهودا في حياتهم للرب يسوع المسيح".
واكد ان "المحبة هي التي تترجم التضامن، وهذا دورنا الايماني والوطني مع اخوتنا في وطننا الحبيب".
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