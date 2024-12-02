شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: مبادرة الإنتاج الحربى لمحاربة الغلاء تعكس حرص الدولة على رفع العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن طرح وزارة الإنتاج الحربي منافذ متنقلة لبيع منتجاتها من السلع المعمرة بأسعار مخفضة يعد خطوة هامة ضمن الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري مشيدًا بهذه المبادرة التي تعكس وعي الدولة، وحرصها على تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.



منافذ متنقلة

وأضاف عبد العزيز أن ما يميز هذه المبادرة هو أنها لا تقتصر على السلع الغذائية والاستهلاكية فقط، بل تشمل أيضاً الأجهزة والمعدات الكهربائية والسلع المعمرة، مما يبرز شمولية الرؤية الحكومية في تقديم منتجات أساسية تلبي احتياجات المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية وتعزيز القدرة الشرائية.

وأشار هشام إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن وتعمل بطرق مبتكرة لتخفيف أعباء الحياة اليومية، وأن توفير هذه السلع من خلال المنافذ المتنقلة يسهم في وصولها إلى مختلف المناطق، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ما يعزز من العدالة الاجتماعية.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات المختلفة لتنفيذ مثل هذه المبادرات داعيًا إلى استمرار هذه الجهود مع التوسع في برامج مماثلة تشمل المزيد من الفئات والمنتجات، مؤكدًا أن تعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم المواطن يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.



منافذ الانتاج الحربى

وأطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، ويتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.