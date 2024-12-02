شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": الشائعات تزيد الدولة المصرية صلابة وقوة فى مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الفوضى، مشددا على أن هذه الشائعات تزيد الدولة صلابة وقوة في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الشائعات التي تروجها بعض الجهات المغرضة تهدف إلى التأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة في جهود القيادة السياسية والتنمية التي تشهدها مصر. ومع ذلك، فإن الشعب المصري بات يمتلك وعيًا كاملًا بمدى زيف هذه الادعاءات ولا تتأثر عزيمته بأي محاولات لإثارة الفتن أو نشر الفوضى.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن المصريين أصبحوا أكثر ارتباطًا بمستقبل بلادهم وأكثر إيمانًا بقدرة القيادة على تجاوز التحديات.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تستند إلى رؤية واضحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتجعل مصر نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وأشاد النائب علي مهران، بالدور الفعّال الذي تقوم به وسائل الإعلام الوطنية في التصدي للشائعات وتوعية المواطنين بحقائق الأمور، مشيرًا إلى أن الإعلام أصبح أداة قوية في تعزيز وعي الشعب المصري ورفضه للأخبار الزائفة.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن الوعي المجتمعي أصبح الدرع الأول للدفاع عن الدولة ضد تلك المحاولات التي تستهدف التأثير على مسيرة البناء والتنمية.

وأكد النائب علي مهران، أن جميع المصريين إلى التمسك بروح التفاؤل والعمل الجاد من أجل تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن مصر قادرة على المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق بفضل إرادة شعبها وقيادتها الحكيمة.