شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد التجارب الدولية لشراكة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص باتت توجهًا متزايدًا في العديد من الدول حول العالم، حيث أثبتت هذه التجربة نجاحًا ملحوظًا في تحسين كفاءة المطارات، وزيادة أرباحها، وتحسين تجربة المسافرين، منوهة بأنه تتنوع أشكال عقود الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات، بين عقود تشغيل وصيانة طويلة الأمد، أو عقود امتياز وإدارة وتشغيل، أو حتى الخصخصة الكاملة.

نماذج دولية ناجحة تطبق منهج إدارة القطاع الخاص للمطارات

وأشارت إلى أنه رغم انطلاق المزاعم والشائعات والاتهامات من قبل الأبواق الإعلامية المعادية التي تزعم أن الدولة المصرية بصدد بيع مطاراتها، أو أنه تهديد للولاية والسيادة المصرية على أصولها، إلا أن الحكومة أكدت لأكثر من مرة أنها مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، فالحكومة حريصة على أن يدير القطاع الخاص ويشغل مشروعات النقل المختلفة، كونه الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

ويشمل الواقع العالمي العديد من النماذج الناجحة لإدارة القطاع الخاص للمطارات في عدة دول، مثل: مطار هيثرو في لندن وهو واحدًا من أكثر المطارات كفاءةً في العالم، ليحتل المرتبة الثانية في حركة الركاب الدولية لعام 2018، كذلك مطار باريس شارل ديجول ويُعتبر من بين أكبر المطارات في أوروبا والعالم، حيث احتل المرتبة العاشرة في حركة الركاب الدولية لعام 2018، وأيضًا مطار سيدني بأستراليا، وهو واحد من بين أكثر المطارات ازدحامًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومطار إسطنبول بتركيا والذي أصبح يحتل المرتبة العاشرة ضمن تصنيف أفضل 100 مطار في العالم لعام 2024، كذلك مطار شانجي في سنغافورة والذي يُعتبر من أفضل المطارات وأيضًا مطار دبي الدولي والذي تم تطويره بشكل كبير من خلال شراكات القطاع الخاص، والذي أصبح يحتل المرتبة السابعة في تصنيف أفضل 100 مطار في العالم لعام 2024.

ولفتت إلى أن اللجوء للقطاع الخاص في إدارة المطارات لتحسين الكفاءة التشغيلية يأتي نظرًا لتميزه بسرعة اتخاذ القرارات وتقليل الهدر، وتسخير كافة موارده لتحقيق أكبر قدر من الربح من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المسافرين، وتحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل كافة الإجراءات الروتينية والأمنية التي يقوم بها المسافر، ما يخلق بيئة مريحة وجاذبة للمسافرين، ويمكن في ذلك تبني أحدث الابتكارات والتكنولوجيات لتحسين كفاءة العمليات في المطارات، كما أن مثل هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، يمكن توجيهها لدعم قطاعات أخرى في الدولة مثل التعليم والصحة، كذلك تسهم في استقطاب استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للمطارات.