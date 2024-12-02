والدة الزميل جوزيف بو جابر بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+

والدة الزميل جوزيف بو جابر المريضة مادلين باروكي بو جابر في مستشفى بعبدا، بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+، لمن يرغب بالتبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر في شارع سبيرز الحمرا.

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