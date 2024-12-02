أشار النائب سيمون ابي رميا، في تصريح له انه "اشتعلت الحرب من جديد في سوريا".
واضاف :"خطران داهمان على لبنان، فبعد ان كان عدد كبير من النازحين السوريين قد عاد إلى سوريا نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، يكمن الخوف اليوم من نزوح معاكس من جديد من سوريا إلى لبنان".
ورأى ان "الخشية الجدية من تسلّل مقاتلين ينتمون الى جماعات مسلحة متطرفة من سوريا إلى لبنان مما يذكرنا بالحقبة السوداء التي انتهت بعملية "فجر الجرود".
وهذه الأخطار تتطلّب خطة عمل طارئة بقرار سياسي واضح وبتنسيق دقيق بين الجيش والأجهزة المعنية وخاصة الامن العام على الحدود اللبنانية السورية لمنع تدفق السوريين مجدداً إلى لبنان".
واضاف :"الخطر حقيقي ومواجهته واجب وطني".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا أكد ان مواجهة الخطر واجب وطني: الخوف من نزوح معاكس من سوريا إلى لبنان وتسلل مقاتلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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