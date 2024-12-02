إضاءة كنيسة الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي في ارده - زغرتا

احتفلت بلدة ارده في قضاء زغرتا بإضاءة كنيسة الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي في حضور كهنة الرعية والجوار، ومشاركة رئيس البلدية حبيب لطوف والمخاتير جوزيف ابي ديب وميلاد شاهين، وحشد من ابناء البلدة والبلدات المجاورة.

واشار خادم الرعية المونسنيور سايد مارون، الى أننا "نشهد على انارة هذه الكنيسة في ظل العتمة التي يعيشها بلدنا، وان اضاءة هذه الكنيسة هو تعبير عن تقديرنا وامتناننا إلى الرب لانه سمح للكاهن والبطريرك اسطفان الدويهي ان يخدم في رعيتنا، وهذا النور الذي أنار الكنيسة هو تعبير عن الشعور الداخلي والامتنان للرب على النور الذي تجلى في حياتنا وفي خدمة رعيتنا من خلال خدمة الخوري اسطفان الدويهي لرعية ارده والجوار"، لافتا الى انه "في هذا الوقت الذي نعاني ظلمة الحرب والدمار والموت، التي تطال لبنان ودول الجوار، احببنا ان نضيء هذه الكنيسة، لنقول ان المسيح هو النور الحقيقي، وان يشع نوره في هذا الشرق حيث ولد و ابصر فيه النور".

ثم تمت إضاءة الكنيسة وسط الترانيم الدينية وإطلاق المفرقعات النارية، بعدها انتقل الجميع إلى الباحة الخارجية لكنيسة القديسة ريتا، حيث تمت اضاءة المغارة الميلادية وشجرة الميلاد.